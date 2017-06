Neue Studiengänge: BWL, IT-Management, Personalmanagement

Zum kommenden Wintersemester werden neue Studiengänge in ganz Deutschland angeboten. Ob Klassiker wie BWL oder ein moderner IT-Studiengang mit Management-Anleihen - die Auswahl für Erstsemester ist vielfältig.

Die Hochschule Offenburg startet zum Wintersemester 2017/2018 den neuen Master Power and Data Engineering. Der Studiengang dauert drei Semester, teilt die Hochschule mit. In dem Studiengang geht es um den Bau und die Planung effizienter Energiesysteme, teilt die Hochschule mit. Auf dem Stundenplan stehen Themen wie Energieinformatik oder die Datenanalyse von Energiesystemen. Bewerber brauchen einen Bachelor mit einem überdurchschnittlich guten Abschluss in Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik oder einem ähnlichen Studiengang. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli.

Die Hochschule Koblenz bietet zum Wintersemester 2017/18 ein berufsbegleitendes Fernstudium für Personalmanager an. Der Master Human Resource Management dauert fünf Semester. Er gliedert sich in zwei Teile: Selbststudium und Präsenzzeit - sechs Tage pro Semester müssen Studierende jeweils am Wochenende an der Hochschule Koblenz anwesend sein. Zu den Studieninhalten gehören Personalpolitik und -entwicklung, aber auch Gesundheits- sowie Konflikt-Management und Mediation. Der Studiengang ist in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) entstanden, wie die Hochschule Koblenz mitteilt. Er richtet sich sowohl an Berufseinsteiger als auch an Personalverantwortliche, die ihre Fähigkeiten ausbauen wollen. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. Juli.