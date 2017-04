Drei Tipps für ein gutes Uni-Referat

Referate gehören zum Uni-Alltag. Doch vielen Studenten bereiten sie große Probleme. Diese lassen sich leicht vermeiden, wenn man folgende Tipps beherzigt.

Berlin (dpa/tmn) - Das Sommersemester ist gerade losgegangen - und nun stehen die ersten Referate an. Rhetoriktrainer Norbert Franck gibt Tipps, was dabei zu beachten ist:

- Mit einer Pause anfangen: Damit ein Referat gut ankommt, ist erst einmal wichtig, die maximale Aufmerksamkeit der Zuhörer zu erhalten, erklärt der Experte in der Zeitschrift «Unicum» (Ausgabe 2/2017). Die kriegt man am ehesten, wenn man am Anfang erst einmal gar nichts sagt, in Ruhe seine Blätter ordnet - und abwartet, bis absolute Stille im Raum ist.