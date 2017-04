Forscher warnen deutsche Unis vor Noteninflation

Eine Eins auf dem Zeugnis - doch was ist die noch wert? Flensburger Forscher haben das Phänomen Noteninflation an deutschen Hochschulen untersucht. Sie plädieren für mehr Transparenz, der Fairness halber.

Flensburg (dpa) - Die Examensnoten an deutschen Hochschulen sind seit den 70er-Jahren immer besser geworden - und sagen immer weniger aus. Flensburger Forscher haben diese «grade inflation» untersucht und fordern ein Umdenken bei der Benotung: Für mehr Gerechtigkeit müsse Vergleichbarkeit her.

«Studierende kommen heute mit einer anderen Erwartungshaltung. Wenn Sie eine 2,0 vergeben, sehen Sie manchmal schon ein Tränchen», sagt Gerd Grözinger, Bildungsökonom an der Europa-Universität Flensburg. «Es gibt Fächer wie Biologie oder Psychologie, in denen die Eins die häufigste Note ist», ergänzt Volker Müller-Benedict, Hochschullehrer für Forschungsmethoden. «Das besagt erst mal, dass man zur besseren Hälfte gehört.»

Für ihre Studie «Noten an Deutschlands Hochschulen» haben die Forscher für ausgewählte Fächer mit einem Team drei Jahre lang 138 000 Prüfungsakten und rund 700 000 Examensnoten aus sieben Universitätsarchiven in der Bundesrepublik von 1960 bis 1996 ausgewertet. Hinzu kamen Gruppendiskussionen sowie rund 5,3 Millionen Daten aus der offiziellen Notenstatistik seit 1996.

Die von den Forschern nachgewiesene Inflation verläuft in Zyklen. «Es gibt Phasen, in denen Noten stagnieren und in denen sie besser werden», sagt Müller-Benedict. In Fächern mit nationalem Arbeitsmarkt wie Lehramt oder Psychologie spiegele sich die Konjunktur: «Wenn auf dem Arbeitsmarkt Mangel herrscht, gibt es bessere Noten. Bei Überfüllung wird mehr selektiert.» Die Bewertung in allgemeineren Fächern wie Biologie oder Germanistik hänge dagegen oft mit der Zahl der Studenten zusammen: «Wenn viele studieren, wird stärker gesiebt.»