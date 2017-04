Als Mediziner eine Auslandsfamulatur machen

Viele Medizinstudenten wollen einen Teil ihrer vorgeschriebenen medizinischen Praktika im Ausland absolvieren. Es klingt verlockend: Bei der Arbeit die Welt kennenlernen. Doch wie kommt man an eine Auslandsfamulatur? Und wann macht das überhaupt Sinn?

Bei der Suche nach einem geeigneten Famulaturplatz können Studenten die Hilfe von Organisationen wie der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (Bvmd) in Anspruch nehmen. Sie vermittelt in Deutschland immatrikulierte Medizinstudenten in 98 Länder weltweit, kümmert sich um Ansprechpartner vor Ort, eine Unterkunft und ein Reiseprogramm. Für Alicia Fengler von der Bvmd liegen die Vorteile der Auslandsfamulatur auf der Hand: «Wir leben in einer globalisierten Welt und versuchen, Patienten mit verschiedenen kulturellen und religiösen Hintergründen bestmöglich zu behandeln. Das funktioniert nur, wenn man die Patienten und ihre Kultur möglichst gut versteht.»