So binden Unternehmen ihre Mitarbeiter

Heutzutage ist es gang und gebe das Unternehmen ihren Mitarbeiten mehr bieten als das reine Gehalt. Kostenlose Snacks oder Getränke, eine betriebliche Altersvorsorge oder die Möglichkeit eines Sabbaticals, die Vielfalt der Zusatzleistungen ist groß.

Populärste Zusatzleistung ist die betriebliche Altersvorsorge: In verschiedenen Varianten gibt es sie in 92 Prozent der 363 befragten Unternehmen aus dieser Branche. Das zeigt eine Studie des Instituts für Angewandte Arbeitswissenschaft (IfaA) am Beispiel der Metall- und Elektroindustrie.