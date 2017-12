Viele Berufstätige sind gedanklich schon im Weihnachtsurlaub

Gegen Ende des Jahres geht so manchem Arbeitnehmer die Luft aus. Glücklicherweise geben die Feiertage rund um Weihnachten die Möglichkeit, sich auszuruhen. Viele schalten jedoch schon früher ab - einige sogar sehr früh.

Berlin (dpa/tmn) - Weihnachten beginnt am Heiligabend - doch viele Berufstätige steigen geistig schon vorher aus. Das zeigt eine Umfrage des dänischen Beratungs- und Softwareunternehmens Peakon unter rund 2800 Beschäftigten in Deutschland.

Gut jeder zweite Teilnehmer (51 Prozent) ist demnach am 21. Dezember mit den Gedanken schon im Weihnachtsurlaub. Jeder Zehnte (10 Prozent) gab bei der Umfrage im November an, sogar schon vom 1. Dezember an innerlich abzuschalten.