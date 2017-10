Kreuzfahrt-Reeder suchen neue Crews - in Berlin

Ob Fitness-Profi, IT-Experte oder Frisör - auf einem Kreuzfahrt-Schiff kommen viele Berufsgruppen zum Einsatz. Und die Nachfrage nach Arbeitskräften ist groß in der Branche. Auf einer Jobmesse in Berlin können sich Interessierte informieren.

Berlin (dpa/bb) - Die wachsende Kreuzfahrtbranche wirft bei der Suche nach neuen Crews auch ein Auge auf Berlin. 20 Reedereien wollen nächste Woche in der Hauptstadt um Bewerber buhlen. Bei der Jobmesse am 17. Oktober in Moabit sollen Stellen auf mehr als 300 Hochsee- und Flusskreuzfahrtschiffen sowie in Hotels angeboten werden, wie die Veranstalter mitteilten.