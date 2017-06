Nicht alle Eltern können sich auf Kollegen verlassen

Die Kita schließt früher, ein Kind wird krank: In solchen Situationen freuen sich Eltern über Unterstützung von Kollegen, die etwa spontan Aufgaben übernehmen. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt nun eine Umfrage.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Die Kita ruft an. Das Kind ist krank. Eltern müssen den Arbeitsplatz verlassen. Wie schön wäre es in so einer Situation, sich auf die Kollegen verlassen zu können. Doch oft sieht es anders aus.