Essen: Was das Gehirn von Schulkindern braucht

Damit Kinder genug Energie zum Lernen haben, brauchen sie die richtige Ernährung. Welche Lebensmittel Experten für Schulkinder empfehlen.

Was sollten Schulkinder regelmäßig essen?

«Wichtig ist der ausgewogene Mix, damit Kinder die Nährstoffe bekommen, die ihr Körper braucht, um groß und stark zu werden», sagt Elster. Konkret heißt das: Um genug Vitamine, Ballaststoffe und Mineralien zu bekommen, sollte ein Großteil der täglichen Kost pflanzlich sein, also aus Gemüse, Obst, Kartoffeln und Getreide, idealerweise als Vollkorn, bestehen. Milchprodukte und Käse sind als Kalzium- und Eiweißlieferanten wichtig. Fett gibt es am besten nur in kleinen Mengen: als Butter oder Margarine auf dem Brot und in Form vom Rapsöl beim Kochen.