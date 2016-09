Eltern sollen bei Hausaufgaben nicht zu viel helfen

Damit Kinder lernen, dürfen Eltern ihnen bei den Hausaufgaben nicht die Arbeit abnehmen.

«Dass man seinen Kindern helfen will, ist verständlich. Doch Eltern sollten nicht mehr als nötig tätig werden», rät der Bildungsforscher Prof. Ulrich Trautwein von der Universität Tübingen. «Wenn Kinder allerdings um Hilfe fragen, ist es okay, sie zu unterstützen», sagte Trautwein der Zeitschrift «Focus Schule».

Vorsicht vor dem Teufelskreis

So mischten sich Mütter und Väter vor allem dann ungefragt ein, wenn ihre Kinder schlechte Noten haben. Damit bewirkten sie oft aber das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollten: Der Schüler wird nicht besser, sondern schlechter, weil er bei den Hausaufgaben weniger lernt. Daraufhin mischten sich die Eltern häufig noch stärker ein, was letztlich in einen Teufelskreis führe.