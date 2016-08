Stressfalle Schule: Viele Schüler sind überfordert

Für die meisten Schüler bedeutet Schule hoher Leistungsdruck und schlaflose Nächte. So wirkt man dem Stress entgegen.

Irgendwie wird alles zu viel: Der Aufsatz für Deutsch, der Test in Mathe und dann auch noch das Bio-Referat. Gute Leistung in der Schule zu bringen, artet immer wieder in Stress aus.