Selbstkritik: So gehen Chefs mit eigenen Fehlern um

Auch Chefs machen Fehler. Packen sie es richtig an, kann aus der Fehlleistung sogar etwas Positives werden.

Auch Vorgesetzten passieren Fehler - doch viele von ihnen räumen das nicht gerne ein. Um nicht an Autorität zu verlieren, gehen sie stumm über eigene Fehlleistungen hinweg oder streiten sie ab. Dabei ist das umgekehrte Verhalten in der Regel deutlich besser, sagt Kommunikationsberaterin Sabine Neuwirth aus München.

Fehler zugeben ist gut für das Team

Chefs verlieren in der Regel nicht an Respekt, wenn sie Fehler zugeben. Sie werden im Gegenteil für ihr Team eher menschlicher und greifbarer. Der Fehler habe dadurch am Ende im besten Fall sogar einen positiven Effekt, so Neuwirth. Die Beziehung zum Mitarbeiter wird gestärkt.