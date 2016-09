Quasselstrippe im Büro: Problem höflich ansprechen

Lenken der Kollege oder die Kollegin mit ihrem ewigen Gequatsche von der Arbeit ab, sollte das im Büro thematisiert werden. Eine Etikette-Trainerin erklärt, wie man am besten vorgeht.

Wenn der Kollege im Büro einfach nicht aufhört zu schwätzen, gibt es nur eine Lösung: Man muss ihn darauf ansprechen. Wichtig ist dabei, das in einer ruhigen Minute zu tun und den Kollegen nicht in eine Verteidigungshaltung zu drängen.

«Das kann man etwa so sagen: «Ich rede gerne mit dir, aber in manchen Situationen muss ich mich auf meine Arbeit konzentrieren.» So erklärt es die Hamburger Etikette-Trainerin Imme Vogelsang. Ein solches Gespräch sollte man zunächst immer mit positiven Botschaften beginnen.

Manche Themen sind unpassend fürs Büro

Wenn der allzu gesprächige Kollege dazu noch mit Themen anfängt, die für das Büro schlicht unpassend sind, rät Vogelsang zu etwas deutlicherem Vorgehen. «In etwa: «Es gibt Themen, über die ich mich ungern mit Kollegen unterhalte. Ich fühle mich dabei nicht wohl.» Und dann konkret aufzählen, was das ist, etwa Krankheiten, Beziehungen und so weiter.» Aber auch in diesem Fall wichtig: positiv ins Gespräch einsteigen, das Gegenüber nicht in die Ecke drängen und Ich-Botschaften vermitteln. Dann liegt es am Kollegen, die Hinweise in die Tat umzusetzen.