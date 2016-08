Kündigen oder nicht? Wann es Zeit ist zu gehen

Mach der Job keinen Spaß mehr, sollten Mitarbeiter handeln und vielleicht sogar kündigen. Die entscheidende Frage dabei ist: Wie groß ist die Unzufriedenheit?

An manchen Tagen wird alles zu viel, an anderen scheint die Arbeit so mitreißend wie eine Scheibe trockenes Brot. Dann fragen sich viele Berufstätige: Ist es Zeit zu gehen? Kündigen - das ist ein großes Wort und auch eine große Entscheidung.