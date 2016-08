Männerclubs im Job: Nicht ausgrenzen lassen

Männer bleiben in einigen Unternehmen gerne unter sich und treffen wichtige Entscheidungen beim Bier statt im Büro. Frauen sollten einfach mitgehen. Das tut auch der Firma gut.

Bringen Frauennetzwerke etwas?

«Netzwerke haben immer eine Berechtigung», sagt Böhnke. Und so kann man sich auch in Netzwerken für Frauen Tipps geben und unterstützen. Doch Böhnke gibt zu bedenken, dass in vielen großen Unternehmen 90 Prozent der Stellen in der Führungsetage männlich besetzt seien. «Zahlenmäßig sind Frauennetzwerke dann einfach unterlegen - die Männer haben eine Übermacht.»