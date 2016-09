Cholerischer Chef: Demut ist die falsche Strategie

Rastet der Chef regelmäßig aus, sollten sich Mitarbeiter dagegen wehren. Und dabei die Ruhe und Sachlichkeit an den Tag legen, die dem Vorgesetzten fehlt.

In der Situation selbst sei es zunächst wichtig, sich kurz zu sammeln, sagt die Expertin. Mitarbeiter sollten sich ein paar Sekunden Zeit geben, um zu realisieren: «Was passiert hier überhaupt?» Dann antworten sie am besten betont sachlich und ruhig. Im besten Fall merkt der Vorgesetzte, dass er sich im Ton vergriffen hat.

Chef in ruhiger Minute auf Ausraster ansprechen

Nach dem Ausraster ist es an vielen Arbeitsplätzen üblich, den Vorfall totzuschweigen und weiterzumachen wie bisher. Das ist zwar verständlich. Es führe aber auch dazu, dass sich nichts ändert. Heymann rät, in den darauffolgenden Tagen in einer ruhigen Minute das Gespräch zu suchen. Dann könnten Beschäftigte noch einmal sagen, dass sie das Verhalten nicht in Ordnung fanden. Das vermittle dem Vorgesetzten auch noch einmal den Eindruck: «Hoppla, der Mitarbeiter wehrt sich.» In der Folge zügele er sich beim nächsten Mal.