Biesdorf wird begrenzt von der Trasse der Regionalbahn, der Märkischen Allee und Allee der Kosmonauten, der Elisabethstraße, dem Erholungspark Marzahn, der Wuhle und der Bezirksgrenze zu Köpenick, die in einer Linie nördlich der Brunnengalerie verläuft. Der Ortsteil hat, wie auch das benachbarte Kaulsdorf und Mahlsdorf dörflichen Charakter mit großzügigen Grundstücken. Der alte Dorfanger ist doch nicht gerade idyllisch, weil er an der Fernverkehrsstraße nach Frankfurt/Oder liegt. Das spätklassizistische Schloß ist restauriert worden, im angrenzenden Schlosspark finden im Sommer verschiedene Veranstaltungen statt.

Doppelhäuser im Maisweg Franziska Delenk

Die S-Bahntrasse teilt Biesdorf in einen nördlichen und einen südlichen Teil.



In ersterem befindet sich die Oberfeldstraße mit Geschäften des täglichen Bedarfs. Im Umfeld liegen Ein- und Zweifamilienhäuser mit Gärten.



So auch das Getreideviertel, dessen Eigenheime bis 1933 gebaut wurden und im Krieg zum Teil beschädigt wurden. Die Straßennamen beziehen sich auf landwirtschaftliche Begriffe. Seit 2002 gibt es auch den Wohnpark Erntedankweg neben der S-Bahnlinie.



Das Wohngebiet Cecilienstraße im Norden, wurde als Teil der Marzahner Großsiedlung Anfang der 1980er Jahre erbaut.

In unmittelbarer Nähe liegt die neuere Ringelnatz-Siedlung an der Cecilienstraße und dem Kienberg zwischen Joachim-Ringelnatz- und Hans-Fallada-Straße. Hier gibt es u.a. zwei- bis dreigeschossige Stadtvillen. Die Gegend ist ruhig, durchgrünt und von einem Wasserlauf durchzogen.



Westlich befindet sich die Kolonie Daheim um den Fridolin- und Ingeweg. Sie wurde 1932 als "Arbeitslosensiedlung" erbaut, da wildes Wohnen in den Kleingärten Überhand nahm. Sie wird geprägt von kleinen Haustypen.