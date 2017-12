Charlottenburg Südwest: Karl-August-Platz, Stuttgarter Platz, Klausener Platz und Kalowswerder

Der Klausenerplatzkiez , auch Dankelmannkiez genannt, zeichnet sich durch eine gute Kiez-Gemeinschaft (u.a. gibt es ein jährliches Kiezfest) aus. Das ganze Gebiet hat eine gut erhaltene Altbau-Substanz, die zum Großteil renoviert ist. Die Mietpreise sind für Charlottenburg relativ günstig. Familien mit Kindern sind hier gut aufgehoben, es gibt viele Spielplätze und Schulen. Außerdem gibt es Öko-Projekte und sogar einen Ziegenhof. Der Kiez ist zudem verkehrsberuhigt, gute Naherholungsmöglichkeiten finden sich in der Nähe (der Schloßpark Charlottenburg und der Lietzenseepark) und man hat eine gute Anbindung an die U-Bahn. Hier findet man zudem Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf und lebt in einem multikulturellen Umfeld mit zurückgehender Kriminalität.

An der Helmholtzstraße und Franklinstraße im Nordosten Charlottenburgs an der Grenze zu Moabit gibt es einfache Altbauten und Autohäuser, außerdem ein Industriebacksteingebäude für neue Technologien und Handel. Die TU Berlin ist dort ansässig.

Die ganze Gegend wird gerade aufgewertet. So ist im Bereich zwischen Landwehrkanal und Spreebogen von 1995 bis 2005 die sogenannte Spreestadt entstanden, ein neues Stadtquartier für Dienstleistung, Gewerbe und Wohnen auf dem ehemaligen Industrie- und Gewerbegelände. Mit 250.000 qm ist das Gelände dreimal so groß wie die Potsdamer-Platz-Bebauung.