Charlottenburg Südost: Kurfürstendamm und Savignyplatz

Das Viertel um den Ku’damm hat viele Wahrzeichen: die Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche am Breitscheidplatz, den Funkturm am Messegelände, den Bahnhof Zoo oder das Europa-Center. Weltberühmt ist der 3,5 km lange und bis zu 53m breite Kurfürstendamm, zusammen dem „Tauentzien“ die meist frequentierte Einkaufsstraße Berlins. Vom KaDeWe, dem Kaufhaus des Westens am Wittenbergplatz (schon zu Schöneberg gehörend) bis zum Lehniner Platz reihen sich internationale Geschäfte aneinander, umfunktionierte Kinopaläste, Theater und viele Straßencafés.