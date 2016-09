Tropfenden Wasserhahn reparieren: Anleitung und Tipps

Tropft der Wasserhahn, kann man das Problem mit etwas handwerklichem Geschick selbst beheben. Bei tieferliegenden Problemen muss allerdings der Fachmann ran.

Ein undichter Wasserhahn kann zur Nervenprobe werden. Das stetige Tropfen lässt sich einfach nicht ignorieren. Also lieber schnell die Ursache beseitigen.

«In den meisten Fällen funktioniert die Dichtung der Armatur nicht mehr vollständig», erklärt Andreas Braun vom Zentralverband Heizung Klima Sanitär in Sankt Augustin. Ältere Gummidichtungen können durch Temperaturbelastungen und chemische Prozesse porös werden. Dann entweicht das Wasser tröpfchenweise auch bei geschlossenem Wasserhahn. «Bei hochwertigen, modernen Dichtungen passiert das aber kaum noch», so Braun.

Gummidichtung oder Kartusche auswechseln

Leckt der Wasserhahn erst einmal, hilft nur eine Reparatur. «Bei Einhebelarmaturen muss die Kartusche ausgewechselt werden», erklärt Michael Pommer, Trainer bei der Do-it-yourself-Academy in Köln. Bei Mischbatterien mit zwei Hähnen zum Drehen ist es in der Regel mit dem Ersatz der alten Gummidichtung getan. «Meist reicht es, sie zu erneuern. Aber es kann auch sein, dass der Ventilsitz freigefräst werden muss, damit die neue Dichtung richtig sitzt. Dann wird es eine etwas größere Reparatur», so Pommer.