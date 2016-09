dpa

Farbreste richtig aufbewahren

Farbreste für spätere Reparaturen halten sich am besten in einem sauberen Glas an einem kühlen Ort. Ewig haltbar ist die Farbe aber auch unter idealen Bedingungen nicht.

Wer Reste von Dispersionsfarben aufbewahren möchte, sollte sich beim Umfüllen in etwa Marmeladen- oder Gurkengläser alle wichtigen Informationen zum Produkt notieren.

Farbreste kühl und luftdicht lagern Die Heimwerkerschule DIY Academy in Köln rät zu Farbton, Farbtonnummer und der Info, welcher Raum damit gestrichen wurde. Gelagert wird das Glas dann am besten kühl, luftdicht und frostfrei.

Wie lange sind Farbreste haltbar? Es gibt kein generelles Mindesthaltbarkeitsdatum für Dispersionsfarben. Ungeöffnete Farben können den Experten zufolge 24 Monate und länger gut bleiben, geöffnete sind meist ein halbes Jahr bis Jahr haltbar.

Woran merkt man, dass die Farbe schlecht ist? Dass Farben nicht mehr zu verwenden sind, erkennt man an einem üblen, fauligen Geruch oder daran, dass die Farbe eintrocknet.

