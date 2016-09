Waschmittel: Welches braucht man wofür?

Universal, Color, Wolle - die Auswahl an Waschmitteln ist riesig. Doch was sind die Unterschiede? Eine kleine Handreichung für den nächsten Waschmitteleinkauf.

Jeder muss Wäsche waschen. Und so interessiert theoretisch auch alle, wie man es am besten macht. Aber: Die Industrie wirft eine Vielzahl an Waschmitteln auf den Markt. Da sind Produkte für Feines, für Wolle, für Schwarzes und solche, die scheinbar für alles sind. Doch wofür ist all das nötig?

Universalwaschmittel oder Vollwaschmittel

Der Name deutet an, dass es breit einsetzbar ist. Laut Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) ist es vor allem geeignet für stark Verschmutztes und für Weißes. Allerdings muss man hier wissen: In allen festen Vollwaschmitteln - also Pulver, Tabs und Perlen - sind Bleichmittel und weitere optische Aufheller enthalten. Sie entfernen zwar gut farbige Flecken und wirken dem Vergilben von weißer Wäsche entgegen, aber das schadet empfindlichen Stoffen. Wolle und Seide sollte man also nicht damit waschen.