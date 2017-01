Schneeränder am Schuh mit Hausmitteln beseitigen

Salzränder an Schuhen sind im Winter keine Seltenheit. Wie man sie von Lederschuhen richtig beseitigt.

Weiße schneeränder an Schuhen beseitigen

Weiße Salzränder an Schuhen werden am besten mit warmem Wasser und einem fusselfreien, weichen Tuch abgewischt. Claudia Schulz vom Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie in Offenbach empfiehlt außerdem, die weißen Stellen mit etwas Essigessenz zu betupfen. Es gibt auch Spezialprodukte im Handel gegen Schneeränder.