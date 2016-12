Weihnachtsurlaub: Heizung anlassen wärmstens empfohlen

Heizung ausschalten und dann in den Weihnachtsurlaub fahren, ist keine gute Idee. Schimmelbildung kann die Folge sein. Welche Temperatur die Wohnung braucht.

Wer über die Feiertage verreist, sollte die Heizung nicht abstellen. Darauf weist der TÜV Nord hin. Denn kalte Temperaturen lassen Feuchtigkeit in der Raumluft an den Wänden kondensieren, was zur Schimmelbildung führen kann. Energiesparen lässt sich mit dem Abstellen der Heizung ohnehin kaum: Es koste letztlich viel Energie, einen ausgekühlten Raum anschließend wieder aufzuheizen.