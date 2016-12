dpa

Weihnachtspost: Fristen für die rechtzeitige Paket-Zustellung

Damit die Bescherung zu Weihnachten glückt, müssen Pakete pünktlich zur Post. Die Fristen für Pakete, Päckchen und Briefe.

Vor Weihnachten leisten die Paketboten, Postboten und Zustelldienste Schwerstarbeit. Damit die Bescherung glückt, müssen Pakete pünktlich zur Post.

Fristen für Päckchen Heiligabend fällt 2016 auf einen Samstag. Folgende Fristen geben die Postzusteller an, damit Pakete noch pünktlich ankommen:

DHL

Die Deutsche-Post-Tochter DHL verspricht, dass Päckchen und Pakete, die bis zum 22. Dezember 2016 um 18.00 Uhr in einer Postfiliale abgegeben werden, in der Regel bis Heiligabend beim Empfänger ankommen. Wer die Geschenke in einer Partnerfiliale oder einem DHL-Paketshop abgibt, muss etwas schneller sein und das Paket schon am 21. abgeben.



Hermes

Bei Hermes läuft der Countdown am Donnerstag, den 22. Dezember 2016 um 12.00 Uhr mittags ab.



DPD

Auch bei DPD müssen Päckchen und Pakete bis zum 22. Dezember um 12.00 Uhr abgegeben werden.

Keine Garantie für pünktliche Zustellung Doch diese Versprechen sind keine Garantien. «Es ist Winter. Schnee und Eisregen können alle Pläne über den Haufen werfen», warnt Johannes Offermann vom Deutschen Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation (DVPT). Auch Staus können die Auslieferung verzögern.

Expressversand: schnell, aber teuer Wer es im Weihnachtsstress nicht rechtzeitig schafft, dem bleibt nur der Expressversand. Dafür zahlen Kunden aber auch deutlich drauf: Bei DHL etwa kostet das Porto für ein Päckchen mit bis zu zwei Kilogramm Gewicht in der Filiale 4,50 Euro - ein gleich schweres Expresspaket kostet 14,90 Euro. Dafür können sie das Paket allerdings meist noch bis zum Nachmittag am 23. Dezember in der Filiale abgeben, erklärt Anke Blenn, Sprecherin der Deutschen Post. Allerdings sollten sie vorher nachfragen, wann dort die letzte Abholung ist. Das Unternehmen DPD bietet auf kürzeren Strecken sogar eine Zustellung per Kurier am selben Tag an.

Keine Schleifen bei Paketen verwenden Damit die Post rechtzeitig ans Ziel kommt, muss außerdem die Verpackung stimmen. Bunte Schleifen, Schnüre, Geschenkpapier - so ein Geschenk macht zwar Eindruck unterm Weihnachtsbaum. Es bleibt aber leicht auf der Strecke. «In den Paketzentren gibt es hochkomplexe Sortieranlagen», erklärt Marten Bosselmann vom Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste (BIEK), der neben UPS und Hermes auch Anbieter wie DPD und FedEx vertritt. «Schleifen oder Bänder haben sich hier schnell verheddert.»

Adressaten korrekt angeben Zum Verhängnis kann es auch werden, wenn jemand ein altes Paket erneut verwendet. Befindet sich darauf noch ein Barcode, verwirrt das die Sortiermaschine. Ingo Bertram von Hermes rät außerdem, keine Spitznamen als Empfänger anzugeben. Sonst gibt es eventuell Schwierigkeiten, falls das Päckchen im Paketshop abgeholt werden muss. «Wenn dann das Paket an Tina geschickt wurde und auf dem Personalausweis Bettina steht, darf es nicht rausgegeben werden.»

Minipäckchen für bis zu ein Kilogramm schwere Dinge Die Größe des Pakets sollte möglichst genau zum Geschenk passen. Luftpolsterfolie, Styropor und Zeitungen helfen, die Fracht zu schützen und zu fixieren. Seit einiger Zeit gibt es bei DHL auch ein Minipäckchen für bis zu einem Kilogramm schwere Dinge. Der Versand kostet in der Filiale 4 Euro und in der Online-Frankierung 3,89 Euro.

Fristen für Weihnachtsbriefe Für eine rechtzeitige Zustellung zum Weihnachtsfest müssen Weihnachtsbriefe bis zum 22. Dezember 2016 in der Postfiliale abgegeben werden - und zwar bevor die Briefe von dort aus auf Reisen gehen. Wer den Brief innerhalb der Öffnungszeiten abgibt, ist in der Regel sicher. Das gilt auch für Weihnachtspost, die vor der letzten Leerung am 22. Dezember im Briefkasten landet.

Bargeld per WERT verschicken Bargeld in normalen Briefen zu verschicken, ist bei der Deutschen Post verboten. Die Alternative ist der WERT National Service. «Damit können Bargeld und Wertsachen innerhalb Deutschlands als versicherter Brief versendet werden», erläutert Blenn. Bei Sachwerten haftet die Deutsche Post bis 500 Euro, bei Bargeld bis 100 Euro. Der Preis für den Wertbrief beträgt 4,30 zuzüglich Porto.

Briefe verloren: Was Postkunden tun können Was tun, wenn der Brief nicht im Kasten landet? Wo und wie Post- Kunden nachforschen können und welche Post- Versandarten sicherer sind. mehr

Quelle: dpa