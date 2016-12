Geschenke einpacken: Die fünf größten Fehler

Schachteln, Schleifen, Dosen: Eine schöne Verpackung kann ein Geschenk aufwerten. Für das Drumherum gibt es viele gute Ideen - aber auch jede Menge schlechte.

Eigentlich ist es die Notlösung für Studentenhaushalte: Weil gerade nichts anderes zur Hand ist, packt man das Geschenk in Zeitungspapier ein. Das findet Dornemann nicht schlimm. Dumm gelaufen ist es nur, wenn man nicht genau hinguckt und ausgerechnet die Seite mit den Todesanzeigen erwischt. Eine Zeitungsseite mit Bildern mache sich auch nicht besonders gut. Eine Seite voller Text könne aber ganz interessant aussehen. Die Kanten klebt die Bastelexpertin beispielsweise mit Washi-Tape zu - also bunt bedrucktem, halb durchsichtigem Klebeband. Oder sie befestigt farbige Sterne aus Pappkarton auf dem Geschenk.

3. Folie als Geschenkverpackung nutzen

Wem Umweltschutz am Herzen liegt, sollte seine Geschenke besser nicht in Folie einwickeln. Viele Kunststoffgegenstände, die eigentlich in die gelbe Tonne gehören, landen in der Müllverbrennung, wie Abfallexperte Rolf Buschmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) erklärt. Wer sich für Papier um das Geschenk entscheidet, sollte Recyclingpapier kaufen und im Laden auf das Umweltsiegel Blauer Engel achten.