Müll: Wohin mit den alten Sachen?

Möbel

Möbel, die noch in Ordnung sind, aber nicht mehr benötigt werden, können genau wie andere Sachspenden bei karitativen Einrichtungen abgegeben werden. Sie werden in der Regel kostenlos an Bedürftige weitergereicht. Im Falle eines Weiterverkaufs kommen die Erlöse aus dem Verkauf sozialen Projekte zugute. Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) bieten auf ihren Seiten eine Liste von Organisationen an, die gerne Sachspenden annehmen. Außerdem gibt es bei der BSR einen Tausch- und Verschenkmarkt.