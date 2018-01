Nach Orkan «Friederike» Standfestigkeit von Bäumen prüfen

Auch einige Tage nachdem Orkantief «Friederike» über Deutschland hinwegzog, ist die Gefahr noch nicht vorüber. Denn Bäume oder Äste können auch nachträglich zu Boden gehen. Gartenbesitzer sollten jetzt Vorsorge treffen.

Bad Honnef (dpa/tmn) - Das Orkantief «Friederike» hat an vielen Bäumen in Deutschland heftig gerüttelt. Deren Standfestigkeit sollten Gartenbesitzer nun überprüfen, rät der Bundesverband Garten- und Landschaftsbau (BGL) in Bad Honnef.