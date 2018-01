Spülmittel befreit Fliesen von Fett

Mit herkömmlichen Putzmitteln kommt man gegen den feinen Fettschleier auf den Küchenfliesen oftmals nicht an. Jedoch muss nicht gleich ein spezieller Fettlöser her. Helfen kann auch Spülmittel.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Auf die Fliesen in der Küche kommen beim Kochen oft Fettspritzer - und zwar auch so feine Partikel, die man nicht bewusst wahrnimmt. Herkömmliche Reiniger beseitigen diese oft nicht, so dass das Fett als Putzstreifen auf dem Fußboden oder an den Wandfliesen zurückbleibt.