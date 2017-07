Vor Altbau-Kauf: Anzeichen auf Befall mit Hausschwamm suchen

In vielen alten Gebäuden ist Feuchtigkeit ein Problem. Sie begünstigt Pilzbefall. Ein besonders gefährlicher Schädling ist der Echte Hausschwamm. Er breitet sich oft unbemerkt und weiträumig aus. Dann drohen teure und aufwendige Sanierungen.

Berlin (dpa/tmn) - Vor dem Kauf eines Altbaus oder einer Eigentumswohnung in älteren Gebäuden, sollten Interessenten nach Zeichen für Pilzbefall suchen. Der Verband Privater Bauherren (VPB) weist darauf hin, dass Bausachverständige immer wieder in alten Mehrfamilienhäusern auf den Echten Hausschwamm stoßen.

Dieser Pilz liebt feuchtes Holz und gilt als besonders gefährlich, da er sich unter günstigen Bedingungen rasch entwickelt, erklärt der Verband. Er verursacht dann die Braunfäule, bei der sich das Holz dunkelbraun verfärbt und sich stückweise in Würfelform zersetzt. Diesen sogenannten Würfelbruch erkennen auch Laien leicht.

Suchen können Kaufinteressenten in versteckten Hohlräumen wie hinter Möbeln sowie an Balkenköpfen. Findet sich ein Befall, muss ein Experte das Gebäude genauer untersuchen und die Folgen einschätzen. Der Pilz kann sich zum Beispiel auch in Treppenstufen befinden oder hinter nicht einsehbaren Wandverkleidungen und Fußleisten.