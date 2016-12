Neue Grenzwerte für Phosphor in Maschinen-Spülmittel

Die Umsetzung vieler EU-Verordnungen bemerken Verbraucher in ihrem Alltag gar nicht. Eine davon ist, dass sich bis Januar 2017 die Zusammensetzung von Geschirrspülmitteln für die Maschine ändern muss. Dann sind die Mittel nahezu frei von Phosphor. Was steckt dahinter?

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Vom Januar 2017 an wird der Phosphorgehalt in Reinigungsmitteln für Spülmaschinen stark reduziert sein. Restbestände mit Produkten in alter Zusammensetzung dürfen zwar noch verkauft werden, neu Produziertes aber muss nahezu ohne den Stoff auskommen.

Phosphor kommt in Wasch- und Reinigungsmitteln in chemischen Verbindungen wie Phosphat und Phosphonat vor, deren Grenzwerte folglich auch verschärft werden. Wichtige Fragen dazu:

Man kennt die Phosphor-Verbindung Phosphat allem aus Düngemitteln in der Landwirtschaft. Aber auch in Nährstoffpräparaten für den Hausgarten ist Phosphat häufig enthalten. Es fördert hier zum Beispiel die Bildung von Blüten und lässt den Rasen wachsen. Doch der Rohstoff reichert sich in Gewässern an, was Algenwachstum fördert. Auch Menschen scheiden Phosphate, das sie über Lebensmittel aufgenommen haben, wieder aus.