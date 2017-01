Balkon: Mieter müssen Anbau dulden

Will ein Vermieter einen Balkon anbauen lassen, muss der Mieter diese Modernisierung akzeptieren. Denn eine solche Maßnahme steigert meist dauerhaft den Wohnwert.

Ein Balkon bietet viele Möglichkeiten: Dort können Mieter ihre Wäsche trocknen, Blumen pflanzen oder an der frischen Luft sitzen. Eine Wohnung mit Balkon lässt sich meist auch leichter vermieten. Will der Vermieter einen Balkon anbauen, müssen Mieter das in der Regel dulden.