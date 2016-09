Untervermietung: Vermieter darf Zuschlag fordern

Wer untervermietet, muss seinem Vermieter unter Umständen einen Teil der Einnahmen abgeben - jedoch nur bis zu einer bestimmten Grenze.

Berliner Vermieter fordert Untermietzuschlag

Im konkreten Fall knüpfte der Vermieter seine Erlaubnis zur Untervermietung an eine Bedingung: Er forderte als Untermietzuschlag 100 Euro mehr pro Monat vom Hauptmieter. Der Mieter zweifelte die Ansprüche des Vermieters in einem Feststellungsverfahren an. Das Amtsgericht Charlottenburg entschied darin, dass eine Zahlung von monatlich 80 Euro an den Vermieter gerechtfertigt sei. Dagegen legte der Mieter Beschwerde ein.