Dank LED-Technologie werden Leuchtmittel fast unsichtbar

Die LED-Technologie eröffnet Leuchtendesignern ganz neue Möglichkeiten. Die Leuchtmittel sind kaum noch zu sehen. Und sogar das Kabel kann wegfallen.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Dank LEDs haben Designer heute ganz andere Möglichkeiten bei der Gestaltung von Leuchten. Das kann sogar bedeuten, dass die Leuchtmittel ganz aus den Augen des Betrachters verschwinden, wie sich auf der Messe Light+Building in Frankfurt zeigt (18. bis 23. März).

Glühbirnen waren einst so groß, dass sie unweigerlich zu sehen waren. Auch waren Akkus und Kabel nötig. LEDs dagegen können so klein gebaut werden, dass die modernen Leuchtmittel nur noch winzige Streifen oder kleine Punkte sind. Und diese lassen sich dann sogar verdeckt in der Leuchte verbauen. Damit einher geht der Fortschritt bei Akkus - auch das Kabel kann damit überflüssig werden.