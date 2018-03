Aufgabe zum Frühlingsbeginn: Frischer Lack für Heizkörper

Wie sieht denn der Heizkörper aus? Wenn Hausbesitzer einmal genauer hinsehen, dürfte die Antwort meist lauten: Er könnte einen Anstrich vertragen. Die richtige Zeit dafür ist der Frühling. Denn das nächste halbe Jahr über bleibt er kalt.

VORBEREITUNG: Schmutz, abgeblätterte Farbe und vor allem Rost muss gründlich vom Heizkörper entfernt werden. «Wer es sich zutraut, kann ihn dazu von der Wand nehmen», sagt Michael Pommer, Trainer an der DIY Academy in Köln. «Das erleichtert die Arbeit. Vorher muss er natürlich von der Wasserzufuhr getrennt und geleert werden.»

Um lose Teile der Altlackierung zu entfernen, empfiehlt sich eine Drahtbürste. Roststellen müssen bis auf das Metall blank geschliffen werden. «An den Stellen, wo der alte Lack abgeblättert ist, sollten auch die Übergänge beigeschliffen werden, damit sie hinterher nicht mehr auffallen», erklärt Alexander Schneider vom Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie in Frankfurt. Anschließend die gesamte Oberfläche des Heizkörpers mit Schmirgelpapier aufrauen, damit später die Grundierung besser haftet. Um letzte Staub- und Fettablagerungen zu entfernen, den Heizkörper dann noch mit Seifenlauge oder Salmiakgeist abwischen.

FARBE: «Für den eigentlichen Anstrich gibt es spezielle Heizkörperfarbe», erklärt Pommer. «Sie vertragen hohe Temperaturen von mindestens 90 Grad und sind arm an Ausdünstungen.» Normale Farbe ist ungeeignet. Das Deutsche Lackinstitut empfiehlt Acryl-Heizungslacke auf Wasserbasis. Sie enthalten so gut wie keine Lösemittel und sind deshalb für Innenräume gut geeignet. Als Speziallacke für die Heizkörper sind sie hitzebeständig und vergilben auch bei höheren Temperaturen nicht.

PINSEL: «Für das Streichen von Heizkörpern gibt es spezielle Heizkörperpinsel, die einen längeren Stiel haben und so gebogen sind, dass sie auch an schwer zugängliche Stellen kommen», erklärt Siepelmeyer. Auch Heizkörperrollen, die ebenfalls einen langen Stiel haben, sind praktisch. Wichtig: Für wasserbasierte Acryllacke ohne Lösungsmittel am besten auch Acrylpinsel mit synthetischen Borsten nutzen, da sie den Lack gut aufnehmen und einen glatten Verlauf ermöglichen.