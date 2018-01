Immer mehr verpackungsfreie Supermärkte

Gemüse und Früchte in Holzkisten, Müsli und Reis in Glasbehältern, Klopapier und Kondome nur mit Papier umhüllt: Verpackungsfreie Supermärkte liegen im Trend.

Über das Finanzierungsmodell Crowdfunding kommen die beiden Gründer an das nötige Startkapital und statten den Laden in München aus: Gemüse und Früchte kommen in Holzkisten, Müsli, Reis oder Hafer in Glas- und Edelstahlbehälter. Man findet hier einzelne Klopapierrollen (natürlich ohne Plastikhülle), Zahnpasta zum Kauen, offen daliegende Seifenstücke, Butter im Glas und sogar vegane Kondome aus Naturlatex. Da es in Deutschland vergleichsweise strenge Hygienerichtlinien gibt, sind Artikel wie Klopapier und Kondome mit Papier umhüllt, welches sich zu 100 Prozent recyceln lässt. Der Hersteller liefert die Ware in großen Kartonbehältern an, die er nach Einlagerung leer wieder mitnehmen kann.