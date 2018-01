Reblaus-Comeback: Klimawandel bringt Schädling auf Trab

Die Reblaus - einst Todbringer für zahllose Rebstöcke - erlebt durch den Klimawandel ein Comeback. Bislang aber nur im Kleinen - auf wild wachsenden Reben. Damit der Schädling nicht expandiert, muss die Vorsorge verbessert werden, fordert ein Agrarexperte.

In den vergangenen Jahren sei eine stärkere Vermehrung des Schädlings auf Reben zu beobachten, die wild auf nicht kultivierten Flächen in der Nähe von Weinbergen wüchsen. Das sagte der Agrarwissenschaftler Joachim Eder anlässlich der 71. Pfälzischen Weinbautage der Deutschen Presse-Agentur.

Von den befallenen Pflanzen aus könne die Laus in die Weinbaugebiete einwandern und sich an den Wurzeln der dortigen Weinstöcke zu schaffen machen. Wenn die Zahl der Tiere hoch sei und noch andere Stressfaktoren wie zum Beispiel eine mehrwöchige Trockenheit und ein verdichteter Boden hinzukämen, könne es auch bei Reben, die eigentlich widerstandsfähig gegen den Schädling seien, zu Wachstumsrückgängen kommen. In bestimmten Fällen könne auch das Absterben drohen. «Aber da müssen schon viele Faktoren zusammenkommen», sagte Eder.

«Wir müssen uns einfach im Rahmen der Vorsorge stärker um diesen wilden Rebenaufwuchs kümmern», sagte er. Die Vermehrungsorte müssten eingedämmt werden. Wilde Reben gebe es überall dort, wo Reben stünden, aber auch auf sogenannten Ausgleichsflächen. Sie könnten in Gehölzinseln stehen oder am Waldrand. Auch an Bahndämmen und Straßenböschungen seien sie zu finden. Die Stadt Neustadt an der Weinstraße entwickle derzeit ein Konzept für ein gezieltes Vorgehen.