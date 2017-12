Wie nachhaltig ist der Weihnachtsbaum?

Zum Fest hat er eine lange Tradition in Deutschland: der Weihnachtsbaum. Meist kommt er gar nicht aus dem Wald - und für die Umwelt macht wie beim Essen auch hier «Bio» den Unterschied.

Die meisten Weihnachtsbäume kommen nicht aus dem Wald, sondern wachsen auf landwirtschaftlichen Flächen, wie Christoph Rullmann, Bundesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, erklärt. Viele Landwirte bauten sie zum Beispiel im Nebenerwerb an. Genaue Angaben zur Fläche erheben die Weihnachtsbaumerzeuger nicht. «Das liegt daran, dass Weihnachtsbaumkulturen keine landwirtschaftlichen Kulturen sind», sagt Martin Rometsch. Weil es keine finanzielle Förderung dafür gebe, werde die Fläche auch nicht genau erfasst. Die Bäume stehen etwa zehn Jahre im Freien, bis sie gefällt werden und als Weihnachtsdekoration zum Einsatz kommen.

Als nachhaltige Alternative zum herkömmlichen Weihnachtsbaum werden auch Bäume im Topf angeboten, die sich dann wieder einpflanzen lassen. Dies ist jedoch nicht ganz einfach: Die Gewächse sind an das warme Wohnzimmer gewöhnt und setzen keinen Zucker an, der sie im Freien vor Frost schützt. Deshalb gehen viele bei kalten Temperaturen draußen ein. «Man müsste die Bäume erst eine Zeit lang in einen Wintergarten oder Keller stellen», rät Stefan Adler, Nabu-Referent für Waldpolitik.