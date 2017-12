Bei Reisen die Heizung nicht komplett ausschalten

Die Heizkosten sind relativ hoch. Deswegen neigen Verbraucher dazu, die Heizung während des Winterurlaubs auszuschalten. Doch das ist keine gute Idee.

Berlin (dpa/tmn) - Auch während eines Urlaubs über Weihnachten oder in den Winterferien sollte die Heizung in einem nicht genutzten Haus oder einer leeren Wohnung weiter laufen. Anderenfalls drohen bei kaltem Wetter Rohre einzufrieren, was wiederum die Gefahr birgt, dass diese platzen.