Beim Kauf eines Gefriergeräts auf Verbrauch und Größe achten

Es kommt nicht nur auf die Größe an. Bei der Investition in eine Gefriertruhe lohnt sich der Blick auf die Energieeffizienz-Klasse. Verbraucher sollten beachten, dass energieeffiziente Geräte in der Anschaffung teurer sind, aber weniger Strom verbrauchen.

Berlin (dpa/tmn) - Beim Kauf eines Gefriergerätes lohnt es sich, auf die Energieeffizienz-Klassen zu achten - denn die Geräte laufen rund um die Uhr.

In den Handel dürfen zwar nur noch Modelle in den drei besten Klassen (A+++, A++ und A+) gebracht werden. Dennoch sind die Unterschiede beim Einsparpotenzial enorm: Ein A+++ Gerät verbraucht gegenüber einem A+ Gerät 50 Prozent weniger Energie, informiert die Initiative Hausgeräte+ in Berlin.

Welches Gerät am besten zu einem passt, hängt auch vom verfügbaren Platz ab. Bei Gefriertruhen ist die Stellfläche größer - dafür verbrauchen sie im Vergleich zum Gefrierschrank etwa 10 bis 15 Prozent weniger Strom. Entscheidend bei der Auswahl ist auch, wie viel man einfrieren will. Wer wenig lagert, rechnet mit 50 bis 80 Litern pro Person. Bei ausgeprägter Vorratshaltung sollten es 100 bis 130 Liter pro Person sein.

Quelle: dpa