Alter Truppenübungsplatz im Harz wird Naturparadies

Wo früher Soldaten durch den Schlamm gerobbt sind, sollen künftig seltene Pflanzen und Tiere ein Refugium finden. Die Nabu-Stiftung hat einen ehemaligen Truppenübungsplatz im Harz erworben.

Osterode (dpa) - Große Teile des früheren Übungsplatzes der Bundeswehr in Osterode am Harz sollen bald ein weitgehend unberührtes Naturareal werden. Offiziell eröffnet wird das Schutzgebiet am 10. Juni.