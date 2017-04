Wie Geschirrspüler die Umwelt schonen

Geschirrspüler schonen die Umwelt. Vorausgesetzt, man nutzt sie richtig. Das beginnt beim Einräumen des Geschirrs und endet mit der Wahl des Waschprogramms - so geht's.

Eco-Programme dauern durchschnittlich drei bis vier Stunden. Dennoch können Verbraucher dabei sparen. Denn der Stromverbrauch orientiert sich weniger an der Laufzeit als an der Leistung der Maschine - so können Kurzzeitprogramme durch das schnelle Aufheizen des Wassers und das Trocknen des Geschirrs wahre Energiefresser sein. Darauf macht das Forum Waschen aufmerksam.