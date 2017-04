Grüne Geldanlage: Waldinvestments bergen hohe Risiken

Es klingt nach einer soliden Anlage: Geld in einen Wald investieren. So werben auch die Anbieter. Doch Verbraucherschützer sind da skeptischer.

Anleger investieren bei solchen Produkten häufig in Plantagen, die in fernen Ländern liegen, kritisieren die Verbraucherschützer. Dadurch haben sie kaum Kontrolle über ihr Investment. Zudem tragen sie das volle Risiko, was Qualität, Verkäuflichkeit und erzielbaren Preis des geschlagenen Holzes betrifft. Dazu kommen Währungs- und Wechselkursrisiken. Anleger mit ethisch-ökologischem Anspruch sollten deshalb jedes Investment gut prüfen und nicht allein den Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit bewerten.