So lernen Kinder Umweltbewusstsein

Am Anfang sind die Vorsätze groß: Das Spielzeug möglichst aus Holz, die Kleidung aus Bio-Baumwolle. Stattdessen spielt der Nachwuchs dann lieber mit Plastikklötzen und isst Süßkram mit Farbstoffen. Kinder umweltbewusst zu erziehen, kann aber trotzdem klappen.

Die britische Autorin Kate Blincoe hat ein Buch darüber geschrieben, wie Eltern Kinder heute umweltbewusst erziehen können - aber so, dass es in den turbulenten Familienalltag passt. «Green Parenting» nennt sie diesen Ansatz. Sie gibt in ihrem Buch Tipps, wie sich aus Alltagsgegenständen Spielsachen basteln lassen. So werden aus leeren Plastikflaschen, Knöpfen und Bohnen Rasseln für die Kleinsten. Aus Salz, Mehl, Götterspeise und Sahnesteif lässt sich Knete herstellen. Wenn die Dinge ihren Reiz verlieren, können sie recycelt werden.