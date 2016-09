Fenster und Tür auf Zugluft prüfen

Damit es im Winter zu Hause nicht zieht, sollte man rechtzeitig Fenster und Türen auf undichte Stellen überprüfen - und diese dann verschließen. Aber wie lassen sich mögliche Lücken und Ritzen auffinden?

Köln (dpa/tmn) - Durch Lücken und Ritzen an geschlossenen Fenstern und Türen geht im Winter warme Luft verloren - und damit auch das Geld, das in die Beheizung der Wohnräume gesteckt wird. Noch vor der Heizsaison sollte man daher einen Test durchführen.

Ein Blatt Papier zwischen Fenster und Rahmen oder Tür und Rahmen klemmen. Lässt es sich leicht herausziehen, ist die Dichtung nicht ausreichend, erklärt die Heimwerkerschule DIY Academy in Köln. Was ebenfalls hilft, um die Lücken zu finden: Bei windigem und kaltem Wetter eine brennende Kerze dicht an Fenster und Tür entlangführen. Flackert die Flamme, muss der Heimwerker sich darum kümmern.