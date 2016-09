Fünf Beispiele: Was ist eigentlich «nachhaltig»?

Nachhaltigkeit ist ein Wort, das Politiker gern und oft in den Mund nehmen - was sie damit meinen, ist aber vielen Leuten nicht ganz klar. Kein Wunder: Nachhaltigkeit kann ganz unterschiedlich aussehen.

Berlin (dpa) - Der Duden definiert Nachhaltigkeit ziemlich knapp: «Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann.» Also zum Beispiel im Wald nur so viel Holz schlagen, wie nachwachsen kann.

Teilen und Weitergeben: Ob Auto, Wohnung oder Kleidung - wer mit anderen teilt oder etwas weitergibt, verhält sich nachhaltig. Denn so muss weniger produziert und angebaut werden. Das spart neben Rohstoffen und anderen Ressourcen auch klimaschädliches CO2 ein. Ein Beispiel sind Second-Hand-Läden oder die Tafeln, die in vielen Städten nicht mehr benötigte Lebensmittel verteilen.

Fähigkeiten nutzen: Die einen haben was - zum Beispiel Zeit und Lebenserfahrung. Die anderen brauchen was - zum Beispiel Hilfe beim Lernen. Projekte wie «Seniorpartner in School» oder Lesepaten-Vermittlungen bringen ältere Menschen und Schüler zusammen. Die Ressourcen der Älteren werden genutzt, die junge Generation hat was davon. Auch das ist nachhaltig.