Vor den kalten Tagen: Glas im Kaminofen putzen

Kaum versieht man sich, ist der Sommer vorbei und der Herbst steht vor der Tür. Und mit ihm auch die ersten frostigen Tage. Der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) in Frankfurt am Main erklärt, wie man seinen Ofen am besten vorbereitet.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Die ersten kalten Herbsttage kommen schneller als gedacht: Kamin- und Kachelöfen sollte man vor ihrem ersten Einsatz funktionstüchtig machen. Besonders ältere Anlagen brauchen regelmäßig Funktions- und Sicherheitschecks.

Diese können Schornsteinfeger, aber auch zertifizierte Heizungsinstallateure vornehmen. Der Profi sollte Abzug und Schornstein reinigen. Auch die Brennkammer sollte sauber sein, denn schon geringe Rußablagerungen dort sorgen für Energieverluste.

Auch der Besitzer selbst kann etwas machen: Rußpartikel an der Glasscheibe des Kamins sollte man wegwischen - und auch während der Heizsaison möglichst umgehend immer wieder entfernen. Denn sie können sich sonst dauerhaft in das Glas einbrennen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 04:40 Uhr

Quelle: dpa