Glockenheide bringt im Herbst Farbe auf den Balkon

Die zarten Blütenkelche der Glockenheide öffnen sich, wenn viele andere Blumen schon verblüht sind. Die Heide ist pflegeleicht. Einige Dinge verträgt sie allerdings überhaupt nicht.

Glockenheide mag es sonnig

Am besten gedeiht die Glockenheide an einem sonnigen Standort mit direkter Sonneneinstrahlung am Morgen und am Abend, mit halbschattigen Standorten kommt sie ebenfalls gut zurecht. Auch im Topf oder Kübel gedeiht die Glockenheide hervorragend. Als Substrat eignet sich eine Mischung aus kalkfreier Blumenerde und kalkfreiem Sand.