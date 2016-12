Zecken lauern im Weihnachtsbaum

Vorsicht vor Zecken auch im Winter: Versteckt im Weihnachtsbaum können sie im Wohnzimmer zur Gefahr werden.

Milde Temperaturen begünstigen Zeckengefahr

In der Natur sitzen Zecken meist auf Gräsern und niedrigen Ästen, bei Temperaturen von unter acht Grad verfallen sie in Winterstarre. Aufgrund der relativ milden Witterung könnten Zecken also in den unteren Zweigen der Tannenbäume sitzen. Und spätestens wenn die Tanne im Wohnzimmer zum Weihnachtsbaum wird, werden mögliche Zecken darin aktiv - und lauern auf Beute.