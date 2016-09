Garten im September: Checkliste für den Spätsommer

Der Sommer verabschiedet sich, der Herbst kündigt sich an: Der September ist für Hobbygärtner ein wehmütiger Gartenmonat - und ein arbeitsreicher. Was alles ansteht.

Ausdauernde Gartenstauden wie Rittersporn, Margeriten und Lupinen lassen sich im September durch Teilung mit einem guten Spaten unkompliziert vermehren. Kurzlebige Staudenblumen wie Kokardenblume, Mädchenauge und Sonnenbraut werden bodennah eingekürzt - auch dann, wenn sie noch blühen. Statt sich völlig zu verausgaben, stecken sie ihre Energie so in ihre Winterorgane und überstehen die kalte Jahreszeit deutlich besser.

Rosen düngen oder neu setzen

Anfang bis Mitte September ist eine gute Zeit, Rosen noch ein letztes Mal mit Dünger zu versorgen. Am besten geeignet ist chloridarmer Kaliumdünger. Er lagert sich in den Zellsaft ein, setzt den Gefrierpunkt herab und macht die Rosen so unempfindlicher gegen Frost. Der September ist auch ein guter Zeitpunkt, um neue Rosen zu setzen.